Badminton : une tonne de médailles pour les Albatros

Le club de badminton Les Albatros du Collège a récolté 21 médailles lors du tournoi de la section Ouest du RSÉQ région Est-du-Québec, présenté le 3 février à Rivière-du-Loup.

Dans la catégorie « Pee-Wee », Béatrice Proulx et Rosalie Caron ont respectivement mérité l’or et l’argent en simple féminin. Pour sa part, Renaud Pelletier a récolté l’argent en simple masculin.

Dans la classe « Benjamin », Émile Côté (1er), Louis-Philip Gilbert (2e) et Olivier Hamel (3e) ont monopolisé le podium. Celui du simple féminin a été occupé par Julianne Proulx (1re), Sarah Beaulieu (2e) et Laurence Gagnon (3e). En double masculin, le tandem Olivier Hamel/Louis-Philip Gilbert a mérité l’or. En double féminin, Sarah Beaulieu et Laurence Gagnon ont acquis la 1re place pendant que Rosalie Caron et Béatrice Proulx se classaient en 4e position. La finale du double mixte a opposé deux duos du Collège et le tandem Isaac Dubé/Julianne Proulx a eu le dessus sur celui formé de Vincent Voyer/Rose-Marie Sénéchal.

Chez les cadets, Alexis Boucher et Myriam Paradis ont mérité le bronze en double mixte. Swan Lemaître s'est classé 3e en simple masculin. Le tandem Émile Côté/Jonathan Caron (Cabano) a obtenu l'argent en double masculin.

Dans la catégorie « Juvénile », Gabriel Verret a remporté l’argent en simple masculin pendant que Sophie Caron raflait l'or en simple féminin. Laura Noël et Sophie Caron ont aussi mérité la 1re place en double féminin. Le duo Antoine Gagnon/Gabriel Verret a enlevé l'argent en double masculin. Le tandem Antoine Gagnon/Laura Noël a obtenu l'or en double mixte.

Félicitations à toutes et à tous pour ces solides performances!