Ce qu'ils ont dit...

La qualification du Pistolois Charlie Bilodeau aux Jeux olympiques n'ont laissé personne indifférent tant à Trois-Pistoles qu'ailleurs dans la région. Voici quelques réactions compilées à la veille de son départ.



JEAN-PIERRE RIOUX

Maire de Trois-Pistoles

«On a eu des athlètes de hauts niveaux à Trois-Pistoles, notamment au hockey et au baseball, mais de cet ordre-là, c’est la première fois et ce n’est pas peu dire. Charlie a un grand talent et il a les qualités pour performer comme il le fait, mais il a également une grande détermination. Ses succès ne sont pas anodins et ils ne tombent pas du ciel. Actuellement, Charlie transmet un message de persévérance qui est valable dans nos vies à tous.»

MARILIE BILODEAU

Sœur de Charlie Bilodeau

«Au-delà de l’athlète, Charlie est un personnage très connu à Trois-Pistoles. Il a un grand cercle d’amis et beaucoup d’appuis de la part de la communauté, alors c’était certain qu’il fallait des évènements pour souligner sa participation aux Jeux (….) On veut donc faire une grande fête à son image et à l’image de sa Trois-Pistoles dynamique, vivante et animée», au sujet des soirées de visionnement organisées en l’honneur de l’athlète.

ANDRÉ PHILIBERT

Employé de l’Aréna Bertrand-Lepage

«En 25 ans de carrière, Charlie Bilodeau est probablement l’un des jeunes hommes les plus malcommodes que j’ai côtoyé. Jamais j’aurais pensé qu’il développe une telle discipline et qu’il atteigne un tel niveau d’excellence (…) En même temps, il avait un talent naturel pour le patin et il réussissait très bien. Aujourd’hui, j’ai une carte qu’il m’a autographié! C’est une grande fierté pour Trois-Pistoles.»