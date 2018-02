Du rêve au Centre Bell pour 16 hockeyeurs MAGH 4

Imaginez-vous au centre de la glace d’un Centre Bell rempli à craquer. Votre cœur bat la chamade. Vos idoles Carey Price, Jonathan Drouin et Max Pacioretty quittent pour l’entracte et c’est à votre tour de sauter sur la patinoire devant plus de 20 000 personnes. C’est ce qu’ont vécu 16 jeunes hockeyeurs de la ligue Timbits 2000 de Hockey Rivière-du-Loup dimanche dernier.

L’activité a eu lieu en marge du match opposant le Canadien de Montréal aux Sénateurs d’Ottawa. Pour l’occasion, au premier entracte de la partie, les jeunes ont été séparés en deux équipes, formant les mini-Sénateurs et les mini-Canadiens. Ces derniers ont imité les grands en l’emportant, cette fois au compte de 2-0 dans une partie d’à peine trois minutes... mais quelles minutes !

Les 16 chanceux étaient Felix Beaulieu, Charles Levasseur, Nathan Ruel, Charles Dubé, Justin Berger, Gabriel Rhéaume, Justin Plourde, Aiden Belzile, Mathis Bellavance, Zachary Pelletier, Felix Boucher, François-Michel Bujold, Max D’Amours, Mathis Leclerc et Thomas couturier.

Au total, c’est une délégation de 40 personnes qui ont été présentes. Ils ont pu rencontrer le président Geoff Molson, mais surtout, la mascotte Youpi !. Hockey Rivière-du-Loup a tenu à remercier Tim Horton sans qui cette activité n’aurait pas été possible.