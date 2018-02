Table de concertation sur le hockey mineur : place au dialogue

Les instances du monde du hockey du Bas-Saint-Laurent et les dirigeants des instances provinciales se sont réunies à Rivière-du-Loup le 3 février dernier pour établir un constat de la situation actuelle de ce sport dans la région et ouvrir la discussion face aux divers enjeux auxquels il est confronté.

Selon Hockey Bas-Saint-Laurent, les discussions ont permis d’ouvrir le dialogue et de proposer de nombreuses solutions aux diverses problématiques identifiées : Comment rendre le sport à nouveau attrayant; Comment améliorer et rehausser l’accessibilité au hockey – plutôt qu’aux structures – dans la région en fonction des besoins et des attentes des jeunes ainsi que des parents; Comment favoriser l’entente et la concertation entre les instances impliquées pour présenter une offre de service réaliste pour les jeunes et les parents; Comment susciter et renforcer l’intérêt des bénévoles à l’égard de notre hockey régional, pour en raffermir le fonctionnement et en assurer la pérennité?

«À la suite de ces discussions, un comité sera formé pour dresser un plan d’action et s’assurer de sa réalisation, ce qui nous permet d’espérer un grand pas en avant dans un proche avenir», précise Guylain Raymond, président de Hockey Bas-Saint-Laurent.

À propos de Hockey Bas-Saint-Laurent

En concertation avec ses principaux partenaires, Hockey Bas-Saint-Laurent favorise et encadre toutes les formes de pratique de hockey sur glace pour jeunes et adultes féminins et masculins sur son territoire. Il vise à favoriser auprès de toutes les catégories de participants le développement du hockey sur glace et celui de la personne qui le pratique, dans les secteurs initiation, récréation, compétition et excellence.