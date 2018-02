Des cadets se démarquent en biathlon

L’Escadron 282 Rivière-du-Loup des Cadets de l’Air a participé le weekend dernier à la compétition régionale de biathlon à Rimouski. Cette compétition comptait une cinquantaine de jeunes biathlètes provenant de plusieurs escadrons et corps de cadets du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

L’équipe de l’Escadron 282 Rivière-du-Loup s’est classé 2e dans sa catégorie. À titre individuel dans la catégorie Junior, le Cpls Amélie Drapeau a obtenu l’argent chez les filles et le Cdt David Mongrain s’est mérité lui aussi l’argent chez les garçons. Toujours à titre individuel, le Sgts Francis Mongrain a décroché l’argent dans la catégorie Benjamin et le Sgt William Boulet a raflé l’or dans la catégorie Sénior.

Dans la catégorie ouverte, l’équipe composée du Sgt William Boulet et du Sgt Olivier Milliard a mérité l’argent ; et celle composée par le Cpls Amélie Drapeau et du Cdt David Mongrain la médaille d’or.

Plusieurs de ces cadets de l’Escadron 282 Rivière-du-Loup obtiennent leur laissez-passer pour le Championnat provincial de biathlon qui se tiendra du 16 au 18 février au Centre d'excellence Myriam-Bédard de Valcartier.

Le Programme des cadets est accessible, sans frais, à tous les jeunes de 12 à 18 ans et vise à développer chez les jeunes l’esprit de civisme et les qualités de chef, à promouvoir la bonne forme physique et stimuler l’intérêt des jeunes pour les activités nautiques, terrestres et aériennes.

Pour plus d'informations sur le programme, téléphonez au 862-2400, poste 7, ou joindre le capitaine Denise Fradette au 418 894-3779.