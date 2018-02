Compétition de ski de fond au Club Amiski

Une compétition de ski de fond avait lieu le dimanche 28 janvier au Club Amiski / Domaine de la Rivière Verte de Saint-Antonin.

Les clubs invités étaient : l’École de ski Amiski de Saint-Antonin, Pleins poumons de Dégelis, Mouski nordique de Rimouski, Les Appalaches de Saint-Eugène-de-L’Islet et Mont Climont de Lac-au-Saumon.

La compétition était en style libre et regroupait les catégories Atome à Juvénile ainsi qu’une classe ouverte pour les 18 ans et plus. L’École de ski Amiski fut bien représentée par ses jeunes athlètes. De plus, on a eu l’occasion de mettre à l’épreuve une partie du plateau de départ en prévision des Jeux du Québec 2021.

Pour connaitre les résultats de la course, vous pouvez consulter le site web ou la page Facebook du Club Amiski.

Le Club Amiski remercie ses généreux commanditaires, les bénévoles et les compétiteurs.