Victoire des 3L contre le Cool FM de Saint-Georges

Les 3L de Rivière-du-Loup ont remporté une victoire à l'extérieur par la marque de 5 à 3 contre le Cool FM de Saint-Georges le 2 février. Ce gain a permis à l'équipe louperivoise de remonter en 4e position du classement de la Ligue nord-américaine de hockey.

Le Cool FM n'a pas mis de temps avant de s'inscrire au pointage, avec un but d'Alexandre Labonté trois minutes seulement après le début de la 1ère période. Les joueurs de Rivière-du-Loup Marc-André Tourigny et Yvan Busque ont répliqué avec un but chacun.

Marc-Olivier D'Amour des 3L a été le seul marqueur de la 2e période. Lors du dernier engagement, le Cool FM a été en mesure de rétablir l'égalité grâce à des buts de Patrick Lapostolle et Hubert Poulin. Benjamin Lecompte a redonné l'avance aux 3L 4 à 3. C'est Simon Danis-Pépin qui a scellé l'issue du match avec un but dans un filet désert à un peu plus d'une minute de la fin.

Le gardien des 3L Loïc Lacasse a arrêté 25 des 28 tirs dirigés vers lui. Adam Russo du Cool FM a été bombardé de 41 tirs, dont 37 qu'il a pu stopper.

La 1ère étoile du match a été décernée à Marc-Olivier D'Amour avec un but et une passe. La 2e étoile a été remise à Marc-André Tourigny, qui a terminé la partie avec un but et une passe également. Toby Lafrance a été nommé 3e étoile pour le Cool FM.

Les 3L recevront la meilleure équipe de la LNAH, les Éperviers de Sorel-Tracy ce soir dès 19 h 30 au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup à l'occasion du match en rose, au profit de la Fondation du cancer du Québec. Un montant de 2$ par billet vendu est remis pour la cause. Des chandails autographiés seront également tirés pour l'évènement. Depuis 3 ans, l'évènement a permis de remettre 8 140$ à la Fondation.

