Les Prédateurs rebondissent après une dure défaite

Après avoir été assommés par les Panthères du Haut-Madawaska 15 à 6, samedi soir, les Prédateurs du Témiscouata ont rebondi de la bonne façon en savourant une victoire de 5 à 1, dimanche, contre les Draveurs du Bas-Madawaska. Vendredi, ils avaient aussi vaincus les Ambassadeurs de Saint-Jacques 7 à 4.

À Saint-François, les Panthères ont été sans pitié pour les représentants du Témiscouata. La meilleure équipe au classement du Circuit régional de hockey a fait valoir tous ses meilleurs atouts en marquant cinq fois au premier engagement, six fois au second, puis quatre autres fois au dernier tiers.

Les Louperivois Chad Lacasse (4 buts, 2 passes) et Guillaume Pelletier (4 passes) ont brillé offensivement. Les anciens 3L Dean Ouellet et Alex Emond, également, avec 1 but et 3 passes chacun.

Tirant de l’arrière par seulement deux buts après 20 minutes, les Prédateurs n’ont pas été en mesure de trouver une solution. Dans la défaite, Michaël Morin a néanmoins réussi à récolter trois buts et une passe, alors que son coéquipier Olivier Dumont a terminé le match avec 1 but et deux aides. Charles-Étienne Lavoie et Keven Dubé Blanchet ont partagé le travail du côté des Prédateurs.

VICTOIRE

Dimanche à Dégelis, la rencontre s’est mieux déroulée pour les Témiscouatains. En avance par deux buts après une période de jeu, ils n’ont jamais regardé en arrière, ajoutant même trois autres filets au dernier vingt.

En plus d’avoir marqué deux fois, Phélix Bossé a ajouté une mention d’aide à sa fiche pour une récolte de 3 points. Étienne St-Jean (1b 1p), Frédéric Ouellet et William Plourde ont également contribué au pointage.

Témiscouata a dominé 45-34 au chapitre des lancers au but. Keven Dubé-Blanchet récoltait une 7e victoire cette saison devant la cage des Prédateurs.

Ce gain permet aux Prédateurs de prendre possession du 6e rang au classement avec 1 point de priorité sur le Dynamo de Kedgwick. Témiscouata s’approche du même coup à 1 seul point des Draveurs et du 5e échelon.

Notons que les Prédateurs les Prédateurs du Témiscouata avaient causé une certaine surprise le vendredi précédent, au Palladium, prenant la mesure des Ambassadeurs de St-Jacques par le pointage de 7-4. Ils ont donc une fiche de 3 victoires à la 4 derniers matchs.