Ski : de beaux résultats pour les clubs alpins régionaux

La Zone de ski Est du Québec regroupe six Clubs Alpin actifs dont Mont-Béchervaise, Mont-Castor, Mont-Comi, Mont St-Mathieu, Pin Rouge et Val-D`irène. Environ 150 athlètes ont représentés fièrement leur club à la première course du Circuit Régional Gaspésien ayant eu lieu les 27 et 28 janvier derniers au Mont St-Mathieu.

Les athlètes régionaux ont bien très bien fait lors de cette compétition. Les skieurs du Mont St-Mathieu ont en effet récolté 12 médailles, alors que ceux du Mont-Comi sont retournées à la maison avec 11 médailles.

Les meilleurs récoltes reviennent au Mont-Castor (33 médailles) et à Pin Rouge (25 médailles).

La prochaine course du Circuit Régional Gaspésien aura lieu les 10 et 11 février prochains à Pin Rouge. Les athlètes s’élanceront dans les épreuves de Slalom Géant et de Super Géant.

Vous pouvez dorénavant suivre les athlètes de la région via le nouveau site Web propulsé par JAF Inspiration numérique. C’est simple, rendez-vous au www.zonedeskiedq.ca. Plusieurs informations utiles s’y retrouvent tels que le calendrier des courses, les résultats, les clubs membres et bien plus.