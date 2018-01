Des athlètes du Mont-Comi remportent 11 médailles

Plus d’une trentaine de coureurs ont représenté fièrement le Club Alpin du Mont-Comi à la première fin de semaine de course du circuit régional de la Zone de ski Est du Québec. Aux épreuves du samedi, 5 athlètes ont remportés une médaille dont Camille Rodrigue, Émmanuelle Ross, Albert Pomerleau, Clara Doré Lepage et Edouard Doré Lepage.

Aux épreuves du dimanche, 6 athlètes ont remportés une médaille dont Clovis Pomerleau (U8), Émmanuelle Ross (U10), Camille Rodrigue (U10), Albert Pomerleau (U10), Clara Doré Lepage (U12) et Delphine Ruest (U18).

Le Club Alpin du Mont-Comi tient à remercier ses principaux partenaires, qui sont le Parc du Mont-Comi ainsi que Vélo Plein Air, et également ses commanditaires majeurs, Architectes Proulx & Savard, Arpenteurs Pelletier & Couillard, Construction Rénovation Guillaume Huard, Physio Ergo Sylvain Trudel, St-Hubert et Supérieur Propane.