Pickleball : un nouveau sport pour les ainés

Déjà joué dans les régions de Québec et de Montréal, la FADOQ Bas-Saint-Laurent démarre le sport du pickleball à Rivière-du-Loup. Il sera possible de le pratiquer à tous les jeudis au gymnase de l’école Saint-François.

«Il y a un groupe de 12 à 20 joueurs à Rimouski. Ici à Rivière-du-Loup, nous aimerions également avoir 12 personnes pour débuter, soit quatre joueurs pour chacun des trois terrains disponibles. Nous pouvons aller aussi jusqu’à 20 personnes puisque les gens aiment se reposer», a expliqué Étienne Tremblay, agent de développement pour la FADOQ Bas-Saint-Laurent.

«Dérivé du tennis traditionnel et du badminton, il est beaucoup plus facile d’y jouer. Le pickleball est surtout moins exigeant pour les muscles et les articulations. Ainsi il peut être pratiqué par des personnes de tous les âges et il est considéré par certains adeptes comme une fontaine de jouvence», a précisé M. Tremblay.

«Nous allons former les joueurs au début pour qu’ils apprivoisent la raquette et la balle. C’est pratiqué à l’intérieur sur un terrain de badminton et on abaisse le filet», a-t-il ajouté.

Les personnes intéressées à se familiariser avec ce sport peuvent obtenir des informations supplémentaires et s’inscrire au 418-292-2929 poste 3 ou 418-893-2111 ou par courriel à dev.fadoqbsl@videotron.ca.

Ce sera gratuit pour le mois de février. À compter de mars, les joueurs devront débourser 5 $ par soirée. L’activité se déroule au gymnase de l’école Saint-François, 8A, rue Pouliot, Rivière-du-Loup, et ce à chaque jeudi, à partir du 1er février, de 18 h 15 à 19 h 50. L’équipement de base sera fourni. La raquette est environ de la grandeur d’une raquette de racquetball, le fond est solide. La balle sphérique est en plastique, vide, et la surface est trouée. Elle ressemble à une balle de hockey cosom. L’été prochain, cette activité pourrait être pratiquée à l’extérieur.