Ballon sur glace : 5 équipes du Témiscouata atteignent les finales

Les 20 et 21 janvier avait lieu un tournoi de ballon sur glace à Saint-Narcisse-de-Beaurivage dans la MRC de Lotbinière. Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata était représenté par 5 équipes. Elles remportent deux médailles d’or et trois d’argent.

En premier lieu, l’équipe féminine T-Miss U-12 a gagné la finale par un pointage de 1 à 0 en prolongation contre le club du Dynamite féminin. La formation témiscouataine comptait d’ailleurs dans ses rangs deux joueuses provenant du club de Saint-Cyprien. Puis, leur pendant masculin, le Blitz U-12, a battu le Dynamite de Lanaudière 4 à 1 dans une autre finale pour permettre au BSG mineur du Témiscouata d’obtenir une seconde médaille d’or.

Par la suite, les trois autres formations du BSG mineur du Témiscouata ont gagné une médaille d’argent. Le Blitz U-15 masculin s’est incliné au compte de 3 à 2 en temps réglementaire lors de la finale face au Sonic des Laurentides. Ensuite, lors d’une autre finale chaudement disputée, les filles T-Miss U-17 ont perdu par un compte de 1 à 0 en prolongation face au Husky de Québec.

Quant au Blitz U-19 masculin, il a terminé au deuxième rang de sa catégorie à la suite d’une défaite lors du match ultime au dépend du Frost de Richelieu-Yamaska.

«Cette fin de semaine d’activités représentait la 2e étape des tournois or de la Ligue mineure D-GEL de ballon sur glace du Québec. Nos équipes du Témiscouata ont toutes bien performé à Saint-Narcisse-de-Beaurivage! La prochaine étape des tournois or de cette Ligue aura lieu chez nous du 16 au 18 février prochain lors du Tournoi interprovincial Desjardins du Témiscouata. Nos jeunes auront alors l’occasion de jouer devant leurs partisans, ce qui donne toujours un cachet spécial à ce tournoi pour nos joueuses et nos joueurs», conclut le président du BSG mineur du Témiscouata et coordonnateur du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano, Alain Dugas.