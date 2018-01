Les Flamants roses accumulent les médailles à Matane

Une vingtaine de nageuses des Flamants roses de Rivière-du-Loup participaient à la finale régionale de nage synchronisée des Jeux de l’Est-du-Québec, le 20 janvier à Matane. Elles ont offert de très belles performances et ont mis la main sur plusieurs médailles.

À sa première compétition, l’équipe U10, composée de Rose Mercier, Madeleine Cotton, Victoria Dubillard, Yasmine Bertrand, Anais Bossé, Maely Thibault, Alysun Lapointe, Ariel St-Pierre, Maryanne Bérubé et Èvelyne Bossé s’est distinguée en remportant une médaille d’or.

Chez les U12, Janick Viel a également récolté trois médailles d’or, soit en figures, en solo et en duo avec Émy Bouchard. Maoli Baccam, avec une médaille de bronze en solo et une d’argent en figures, a aussi très bien fait. Le duo d’Adèle Verdier et Mégane Lebel a pris le 5e rang.

Du côté des Défis 13-15, Marie-Soleil Nadeau s’est mérité une 5e place en figures, mais des médailles de bronze en solo et en duo avec Coralie Gagnon qui a aussi obtenu une 7e place en figures. Quant à elle, Audrey-Ann Leblond a récolté l’argent en solo et la 6e place en figures.

En Défi 16-19, Lydia Viel a remporté l’or en figures et en solo. Marie-Pier Veilleux (Intermédiaire 16-19) avec une récolte de 3 médailles d’or en figures, en solo et en duo avec Élodie Belzile, qui a elle aussi obtenu le bronze en figures et l’argent en solo, ont fait de cette compétition régionale un grand succès.

Les nageuses des Flamants roses sont entrainées par Catherine Fitzback, Ève-Marie Dionne, Ariel Plourde et Marie-Ève Fitzback.