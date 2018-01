Succès pour la 3e présentation du tournoi La Flotte à Rivière-du-Loup

Environ 240 joueurs d’Ultimate répartis dans 24 équipes ont participé au tournoi La Flotte organisé par l’Association Ultimate Rimouski, au Stade Premier Tech de Rivière-du-Loup, les 20 et 21 janvier. C’est l’équipe Pick-Up Line de Québec qui a enlevé les grands honneurs dans le cadre d’une finale endiablée contre la formation Plan B, également de la Capitale-Nationale.

Rivière-du-Loup était de son côté représentée par trois équipes. Les Gazelles (0-6), Les petits loups (1-5) et RDHELL (4-3) ont respectivement terminé la compétition aux 24e, 23e et 14e rangs. Si les deux premières formations ont connu davantage de difficultés, le plaisir n’y était pas moindre pour autant.

«Nous sommes très contents de ces deux équipes malgré leur classement. Ils ont du plaisir à jouer et ils progressent bien. C’était à prévoir que ce soit une fin de semaine difficile avec le calibre du tournoi puisqu’ils ont tous commencé à jouer au ultimate cet automne (…) Leur présence était très intéressante et appréciée», a partagé Pierre-Yves Dubé d’Ultimate RDL qui constate une belle augmentation des inscriptions pour les sessions d'automne et d'hiver.

Quant à RDHELL, l’équipe était classée initialement au16e rang à l’aube du tournoi. Leur journée de dimanche a été difficile s’inclinant contre l’équipe qui a terminé au 9e rang, les Honey Badgers d’Edmundston, et contre une équipe de la Gaspésie pour leur dernier match. La formation aura néanmoins amélioré son classement grâce à une belle fiche positive.

«Cette équipe de Rivière-du-Loup s’améliore chaque année. Ils sont beaux à voir et c’est vraiment prometteur pour l’avenir», a d’ailleurs partagé le président de l’Association Ultimate Rimouski, Normand Dumont.

RÉUSSITE

Organisé pour une 3e fois en sol louperivois, le tournoi La Flotte (qui en était à sa 14e édition) a été couronné de succès. «Tout comme les années précédentes, les commentaires des différentes équipes ont été élogieux à l’égard de l’organisation et des installations. Nous avons encore obtenu une très belle réponse», souligne M. Dumont.

Des joueurs de partout au Québec, de même que deux équipes du Nouveau-Brunswick, ont convergé vers Rivière-du-Loup afin de participer à cette compétition qui se déroulait sous une formule 4 contre 4 mixte. «Les équipes ont offert un très bon calibre de jeu et malgré l’aspect compétitif, la camaraderie, les félicitations et le respect étaient toujours présents. C’est vraiment ce qui fait que le sport est aussi agréable.»

L’Ultimate continue de croitre en popularité dans l’Est-du-Québec. Près de la moitié des équipes inscrites cette année étaient originaires d’une ville à l’est de Québec.