Le Bleu et Or Atome BB est champion à Lévis

Le Bleu et Or Atome BB de Rivière-du-Loup a remporté les grands honneurs du Tournoi National Atome Desjardins de Lévis, disputé cette fin de semaine. L’équipe s’est imposée en finale au compte de 5 à 2 contre les Castors Pro-Lac Lac-Etchemin, champions en titre.

Les Louperivois sont ainsi revenus avec une belle médaille d’or au coup grâce à un parcours parfait de sept victoires en autant de matchs. L’équipe, qui est formée d’une majorité de joueurs issus de l’Atome A et B, n’ont jamais tiré de l’arrière du tournoi lors des quatre journées de compétition.

Le meilleur joueur pour le Bleu et Or a certainement été Justin Ouellet qui a récolté une impressionnante fiche de 9 buts et 11 mentions d’aide pour 20 points en 7 rencontres. Il a participé à 20 des 25 réussites des siens. Mention spéciale également au gardien de but William Castonguay et à la défensive qui ont accordé une très bonne moyenne de 1,29 but par match.

Le Bleu et Or Atome BB, entrainé par Marc Blanchet, Alexandre Belzile, Yves Ouellet et Sylvain Dumont, connaît beaucoup de succès ces jours-ci. La formation avait été finaliste du tournoi de Matane, la fin de semaine dernière.

Le Tournoi National Atome Desjardins de Lévis est l’un des tournois les plus importants au Québec avec une participation de quelque 1500 jeunes hockeyeurs. Une victoire à cet évènement est donc vraiment digne de mention.