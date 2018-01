Le gardien Tristan Bérubé marque dans un filet désert

L’ancien membre des Albatros du Collège Notre-Dame, le gardien Tristan Bérubé, a réussi tout un exploit, mercredi soir, lors d’un match opposant ses Olympiques de Gatineau au Phoenix de Sherbrooke dans la LHJMQ. Le Pocatois a inscrit un but dans un filet désert et a confirmé la victoire des siens 7 à 5.

Bérubé est ainsi devenu seulement le 8e gardien de l’histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à réaliser un tel but. Il est aussi le 3e gardien des Olympiques de Gatineau à trouver le fond du filet après Mathieu Bellemare, la saison dernière, et François Brassard.

Évidemment, le jeune homme a explosé de joie et il a célébré de belle façon sa réussite en levant les bras au ciel. Il a même pris le temps d’aller «taper dans la mitte» de tous ses coéquipiers aux banc des joueurs comme le fond ordinairement tous les buteurs.

«C’est un rêve de jeunesse de marquer un but. Comme gardien, tu y penses souvent, mais les occasions sont rares. J’ai eu la chance de l’essayer en fin de match et j’ai probablement réussi mon meilleur tir à vie sur la séquence», a-t-il déclaré au journaliste du journal Le Droit, Jean-François Plante, après la rencontre.

«J’étais tellement content que je savais pas comment réagir! Je ne me rendais pas compte de ce qui venait de se passer!», a-t-il poursuivi.

Avec les Olympiques de Gatineau, le cerbère connait une très belle saison et il présente l'une des meilleures fiches de la LHJMQ. Il a accumulé 16 victoires et 11 revers en 28 matchs, une moyenne de buts alloués de 2,39 et un pourcentage d’efficacité de 0,911.