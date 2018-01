Philippe Boucher évoluera avec le Rouge et Or

L’équipe de football du Rouge et Or de l’Université Laval comptera sur le talent d’un autre joueur originaire de Rivière-du-Loup dans les prochaines années. L’organisation a confirmé, ce mercredi 17 janvier, que le joueur de ligne offensive Philippe Boucher poursuivra sa carrière avec l’équipe.

Boucher, 20 ans, retrouvera donc à l’Université Laval le Louperivois Gabriel Ouellet qui a un parcours similaire. Les deux athlètes ont été formés par les Guerriers de l’École secondaire de Rivière-du-Loup et les Élans de Garneau avant d’atteindre le niveau universitaire.

«Je sais depuis un peu plus d’un an que j’aurai la chance de jouer à l’université. Je suis très content de faire partie du Rouge et Or aujourd’hui, une organisation avec une grande histoire», a partagé le jeune homme, mercredi.

Celui qui peut évoluer aux postes de garde et bloqueur n’a pas manqué de se démarquer au cours de son passage de trois ans au Cégep Garneau. Malgré les difficultés de l'équipe, Philippe a très bien fait, si bien que les Carabins de Montréal et les Ravens de Carleton avaient également de l’intérêt envers lui.

«C’est certain que c’est flatteur d’être ciblé par deux des meilleures équipes universitaires au Canada [Québec et Montréal]. J’ai visité chaque université – certaines plus d’une fois - avant de prendre ma décision», raconte-t-il.

Son choix s’est finalement tourné vers la famille du Rouge et Or en raison, notamment, de la réputation du programme et celle de ses entraineurs. Après tout, l’équipe de Québec n’attire que la crème de la crème.

«Glen Constantin est très connu et il est un grand entraineur, mais j’ai aussi hâte d’apprendre de Carl Brennan, l’entraineur de la ligne offensive. Il a déjà entrainé mon coach à Garneau [Claude Jr Juneau], alors je pense que je vais bien cadrer.»

Étant déjà à Québec, Philippe Boucher commencera à s’entrainer avec le Rouge et Or dès lundi prochain. Un bel avantage pour celui qui aura vraiment toutes les chances de se tailler un poste régulier dès la prochaine saison.