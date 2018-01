Les Vaillants amorcent en force l’année 2018

Même si la nouvelle année est à peine débutée, des membres du club d’athlétisme Les Vaillants ont au moins deux compétitions à leur actif. Des rencontres sportives avaient lieu le weekend dernier au PEPS de l’Université Laval à Québec. Le samedi 13 janvier, une demi-douzaine d’athlètes participaient au Rouge et Or Invitation et le lendemain, 19 athlètes du club participaient au Championnat régional scolaire #2 de Québec/Chaudières-Appalaches.

Le Rouge et Or Invitation

Six athlètes du club étaient inscrits au Rouge et Or Invitation, une rencontre qui sert, entre autres, à la sélection de l’équipe du Québec en vue du Match cadet Québec-Ontario. Trois athlètes cadets représentaient Les Vaillants. Grâce à leurs performances, Tommy Blier et Éloi Rousseau, de Pohénégamook, devraient obtenir leur place sur la délégation québécoise. Tommy a remporté les compétitions de poids et de marteau, quant à Éloi, il se place actuellement en tête des sauteurs cadets du Québec, avec un record personnel de 1,76m. Il s’est également classé deuxième en saut en longueur, avec un autre record personnel de 5,73m, et troisième au 60m haies. Alexis Fournier, de Pohénégamook, était aussi de la compétition chez les cadets. Il a livré une belle performance en réalisant deux records personnels au 1 200m et au 300m. Il s’est classé au 6e rang du 1 200m en abaissant son meilleur chrono de presque quatre secondes.

Trois autres athlètes ont participé à la compétition. Vanessa Ayers de Rivière-Bleue a très bien fait à sa première compétition au lancer du marteau 16lbs, avec un lancer de 14,05m. Vanessa était la seule participante dans cette épreuve. Elle a également gagné au lancer du poids 3kg dans la catégorie juvénile. Pier-Olivier Lebrun de Saint-Eusèbe, en catégorie juvénile, a pris la 8e place au triple-saut et il a réalisé un record personnel de 7,90s au 60m. Enfin, Fabrice Thériault, de Pohénégamook, en était à sa première compétition officielle chez les juniors. Il était le seul lanceur de marteau 25lbs et au lancer du poids 6kg, il a devancé son rival.

Soulignons également les belles prestations, au lancer du poids sénior, de deux anciens athlètes du club Les Vaillants. Alexis Cardinal (Université de Sherbrooke) et Simon Beaulieu (Université Laval) ont terminé respectivement au deuxième et troisième rang du concours.

Le Championnat régional scolaire #2

Dimanche 14 janvier près d’une vingtaine d’athlètes, dont 14 membres du programme Sport-études athlétisme de l’école secondaire du Transcontinental, portaient les couleurs du club Les Vaillants. Ils ont participé à la deuxième compétition scolaire organisée par la région de Québec/Chaudière-Appalaches.

Chez les filles de la catégorie Benjamine, Marylou Caron et Léa Pier Dubé de Pohénégamook ont fait bonne figure au 150m. Aussi, Marylou a terminé 3e (ex aequo) au saut en hauteur en plus de participer au saut en longueur. Pour sa part, Léa Pier a terminé dans le top 5 au lancer du poids et a participé au saut en longueur.

Chez les Cadette, Alexia Lavoie de Pohénégamook, Audrey Caron de Saint-Athanase et Coralie Robichaud de Rivière-Bleue ont terminé respectivement 8e, 12e et 16e sur les 32 participantes du 60m. Les trois athlètes participaient également au saut en longueur. Coralie a remporté la médaille de bronze, alors qu’Audrey et Alexia terminaient 6e et 11e. Coralie a terminé au 5e rang au 60m haies. La quatrième participante, Lei-Ann Potvin de Pohénégamook a bien fait à sa première compétition dans cette catégorie avec une 11e place au saut en hauteur, une 12e place au lancer du poids et une 18e place au 60m.

Jolianne Bernier de Saint-Athanase et Vanessa Ayers de Rivière-Bleue étaient les deux athlètes juvéniles du groupe. Jolianne a pris le 5e rang au 60m et le 4e rang au saut en longueur. Elle a aussi remporté la médaille de bronze au 60m haies. Vanessa a pour sa part remportée le lancer du poids, égalant du même coup le record de compétition.

Du côté des garçons, Élie Pelletier de Pohénégamook, le seul du groupe dans la catégorie Benjamin, vivait sa première compétition d’athlétisme. Il a réalisé le 5e meilleur lancer au poids 3kg.

Dans la catégorie Cadet :

Tommy Blier, Pohénégamook, a remporté une deuxième compétition de lancer du poids en autant de jours.

Dominic Lahey de Saint-Marc-du-Lac-Long a obtenu le 7e rang au lancer du poids et a participé au 60m.

Alexis Caron de Saint-Athanase a terminé 9e au saut en longueur et a enregistré des records personnels au 60m et au 200m.

Nathan Lebrun de Saint-Eusèbe a réalisé son meilleur temps personnel au 60m et a terminé 6e au saut en longueur. Il a également participé au lancer du poids.

Benjamin Potvin de Pohénégamook a obtenu le 12e rang au lancer du poids.

Dans les épreuves de demi-fond, Alexis Fournier a réalisé son meilleur chrono sur 1 000m pour s’emparer de la 4e place et il a terminé au 6e rang du 2000m. Éloi Rousseau a connu une excellente journée, il a terminé au 5e rang au 200m et a remporté le 60m haies et le saut en hauteur.

Enfin, trois athlètes de la catégorie Juvénile complétaient l’équipe du club Les Vaillants. Olivier Bélanger de Saint-Marc-du-Lac-Long a réussi son meilleur temps de la saison au 60m, de même qu’un record personnel au 300m. Marc-Olivier Lavoie a aussi participé au 60m et au 300m.

L’athlète de Pohénégamook a établi des records personnels dans les deux courses en plus de terminé 5e au lancer du poids. Finalement, Pier-Olivier Lebrun a participé au 300m et a pris part à la finale du saut en longueur pour terminer en 7e position.

En plus des résultats personnels obtenus, incluant 8 médailles et plusieurs nouveaux records personnels, les représentants de l’école secondaire du Transcontinental ont excellé au niveau du rendement par équipe : les représentantes de la catégorie Benjamine sont arrivées 4e sur 14 établissements, celles de la catégorie Juvénile ont obtenu le 3e rang sur 22 et enfin les représentants de la catégorie Cadet sont arrivés 3e sur 17.

Les responsables tiennent à féliciter tous les athlètes, ainsi que le personnel d’encadrement sur place, pour ces deux journées de compétitions.