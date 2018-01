Une 1ère place pour Britanie Cauchon à Chicoutimi

La fin de semaine du 13 et 14 janvier, 11 membres du Club de patinage de vitesse Les Loupiots se sont rendus à Chicoutimi afin de participer à la troisième compétition de la saison sur le réseau provincial. Les patineurs étaient répartis en 2 groupes pour les filles et 4 groupes pour les garçons.

Clara Boucher, Amanda Tremblay et Léanne Bernier ont toutes trois patiné dans le premier groupe féminin. À sa première participation dans ce groupe, Clara Boucher a très bien fait en prenant le 7e rang. Amanda Tremblay et Léanne Bernier ont, quant à elles, terminé respectivement en 12e et 14e position. Dans le groupe 2 féminin, Britanie Cauchon a remporté les grands honneurs à la suite d'une compétition chaudement disputée. Elle s'assure par le fait même d'une place dans le premier groupe pour la prochaine compétition qui aura lieu les 24 et 25 février prochains à Trois-Rivières.

Du côté masculin, 2 représentants du club ont patiné dans le premier groupe. Tout d'abord, Vincent Viel a connu de bonnes courses pour prendre le 12e rang. William Monty a terminé 14e de ce groupe. Olivier Lortie, à la suite d'une compétition plutôt exigeante, s'est mérité la 10e place du groupe 2. Yanni Morin et Clément Cauchon ont tous deux participé à la compétition dans le groupe 3 masculin. Yanni Morin a connu une excellente fin de semaine pour terminer au 6e rang au cumulatif des points.

De son côté, Clément Cauchon a pris la 11e position, celui-ci ayant dû se retirer durant la journée du dimanche en raison d'une blessure. Enfin, Alexandre Ouellet Samson a terminé au 2e rang du 4e groupe, juste devant son coéquipier Jacob Plourde qui a fini en 4e position. Alexandre, qui en est à sa première compétition en 2 ans ayant dû s'absenter en raison de blessures, s'assure d'ailleurs d'une place dans le troisième groupe à la prochaine compétition.