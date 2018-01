Charlie Bilodeau en route vers les Jeux olympiques

Pendant quelques minutes, ce samedi, les amateurs de patinage artistique de la région ont été nombreux à retenir leur souffle, mais le dénouement n'aurait finalement pu être plus positif. À moins d’un revirement de situation incroyable de Patinage Canada, le Pistolois Charlie Bilodeau sera des prochains Jeux olympiques avec sa partenaire Julianne Séguin.

Les patineurs en couple ont ainsi terminé au 2e rang des Championnats canadiens de patinage artistique disputés à Vancouver, à la suite d'un programme frôlant la perfection. Avec un score combiné de 213,00, ils suivent les favoris Meagan Duhamel et Eric Radford (234,55). Charlie et Julianne ont respectivement obtenu 68,51 points au programme court et 144,49 points au programme libre.

«C’est spécial. La dernière fois que nous avons participé aux Championnats nationaux [en 2016], nous avions également terminé au 2e rang. Le résultat d’aujourd’hui prouve que nous avons notre place derrière Meagan et Eric. Nous ne pourrions pas demander mieux», a déclaré Bilodeau dans une brève entrevue à la suite de sa prestation.

Si trois places sont disponibles sur l’équipe canadienne en vue des Jeux - et qu’il serait normal d’y envoyer les trois meilleurs couples au terme des championnats nationaux - tout n’est techniquement pas encore joué pour le duo québécois. En effet, Patinage Canada se réserve un droit de regard sur les nominations en s’inspirant des performances des deux dernières saisons et en fonction d’autres critères, dont l’âge des candidats et le potentiel de podium.

L’exploit reste néanmoins exceptionnel pour le couple Bilodeau-Séguin qui est identifié depuis longtemps par les membres de l’équipe canadienne de patinage artistique comme le plus beau projet en vue des Jeux de 2022 à Pékin. Une opportunité était présente cette année et ils l’ont saisie avec brio.

S’ils sont choisis pour représenter le Canada en Corée du Sud, Charlie Bilodeau et Julianne Séguin formeraient le premier couple entièrement québécois à participer aux Jeux olympiques depuis Marie-Claude Savard-Gagnon et Luc Bradet. Ces derniers étaient des olympiades de Nagano en 1998.

La décision officielle de Patinage Canada est attendue demain (dimanche).