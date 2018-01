Les Étincelles se démarquent à Rimouski

Le 7 janvier 2018 se déroulait la compétition Invitation Jocelyne Blier 2018 à Rimouski. Les patineuses du CPA Les Étincelles de Trois-Pistoles se sont démarquées pour cette première compétition de l’année.

Dans la catégorie Star 4 moins de 13 ans groupe 1, Anne-Sophie Ouellet c’est mérité la médaille d’argent. De son côté dans le groupe 2, Mya Turcotte a remporté la médaille d’Or. Notons dans le même groupe les belles performances de Mariane Riou et Meggy Cyr-Dubé. Dans la catégorie Star 3 Fanny Dumont a remporté un ruban de bronze. Dans le Star 2, Alyson St-Jean et Amélie Latulipe ont reçu des rubans bronzes également et Anaève Beaulieu un ruban mérite. Finalement dans la catégorie Olympiques Spéciaux, Laeticia Ouellet a reçu la médaille d’or.

Prendre note que la journée du samedi 6 janvier a été annulée en raison des mauvaises conditions météorologiques.