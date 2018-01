Le match en rose des 3L de retour le 3 février

La tradition se poursuit chez les 3L de Rivière-du-Loup, alors que les joueurs troqueront le vert pour le rose le 3 février prochain au Centre Premier Tech lors de la visite des Éperviers de Sorel-Tracy. Pour une 4e année consécutive, le Match en rose servira à amasser des dons pour la Fondation du cancer du sein du Québec.

«Nous sommes extrêmement fiers de contribuer à l’avancement de la recherche sur le cancer du sein. Pour nous, il est important de s’associer à cette cause et de démontrer nos appuis envers toutes celles qui se battent actuellement contre ce fléau ou qui y ont survécu», a déclaré Cindy Simard, copropriétaire des 3L.

Nouveauté cette année, l’évènement est présenté par la MRC de Rivière-du-Loup, elle qui a accepté d’être partenaire de cette initiative qui a vu le jour en 2014. «Chacun, que ce soit dans sa famille ou son cercle d’amis, connaît une personne affectée par la maladie. C’était naturel pour le conseil d’administration de la MRC de s’impliquer. C’est une activité qui rejoint nos valeurs et pour laquelle il est important d’être présent», a fait savoir le préfet de la MRC, Michel Lagacé.

L’organisation des 3L a proposé la présidence d’honneur à la Louperivoise Mylène Beauregard. Mère de deux enfants, épouse et femme de carrière, Mme Beauregard a été diagnostiquée en 2015. Elle fait aujourd’hui partie des survivantes. «J’ai été très touchée par l’invitation des 3L. Je souhaite sensibiliser les gens à l’importance de la prévention et lancer un message d’espoir. Il y a une vie, une très belle vie, après la maladie. Il ne faut jamais cesser d’y croire», a-t-elle souligné avec justesse.

PLUS DE 8000 $

Comme par le passé, un montant de 2$ sera remis à Fondation du cancer du sein du Québec pour chaque billet de match vendu. Lors de la rencontre, les partisans seront également invités à se procurer des billets pour avoir la chance gagner l’un des nouveaux chandails portés et autographiés par les joueurs. Ces billets coûteront 10$, mais 2$ seront aussi offerts à la Fondation.

Au cours des trois dernières présentations, le Match en rose a attiré plusieurs milliers de spectateurs et a permis à l’organisation des 3L de remettre plus de 8 140 $ à la Fondation. «On souhaite atteindre les 10 000 $ cette année. Pour nous, c’est spécial. Avec les visites des Éperviers, nul doute que les partisans présents encourageront une cause importante, mais ils auront aussi droit à tout un spectacle», a indiqué Cindy Simard.

L’affrontement contre Sorel-Tracy débutera dès 19 h 30. Tous les amateurs sont invités à porter fièrement le rose en signe de soutien. Les billets pour cette rencontre sont actuellement disponibles en ligne au https://3l.ticketacces.net.