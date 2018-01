Des médailles pour les Loupiots à Québec

Le samedi 6 janvier avait lieu la 3e compétition Interrégionale de patinage de vitesse à Québec. Dix patineurs du club Les Loupiots étaient présents et ont bien performé.

Dans le groupe 1 féminin, Adora Seni a remporté la médaille d’argent. Dans le groupe 1 masculin, Étienne Pelletier prend pour sa part la 4e place. Dans le groupe 2 féminin, Claudie Lévesque et Aurélie Bujold se positionnent respectivement au 7e et au 10e rang. Dans le groupe 2 masculin, Félix Lacombe et Félix Lagacé obtiennent quant à eux le 7e et le 13e rang. Dans le groupe 3 masculin, Vincent Lévesque termine en 6e position et son partenaire d’entraînement Alexandre Roussel le suit de près en 8e position.

Finalement, pour le groupe 4 masculin, Étienne Michaud monte sur la 2e marche du podium et Gabriel Charron prend la 5e place. Nous avons eu droit à une compétition haute en émotions avec des performances exceptionnelles, des remontées spectaculaires et des dépassements enlevants. Merci au Club de Québec pour la belle organisation et bravo à tous les patineurs.

ÉLITE

La fin de semaine dernière avait aussi eu lieu la 3e tranche du circuit Élite de patinage de vitesse. La région était représentée par 6 patineurs. Parmi ceux-ci, on comptait 2 nouveaux patineurs s'ajoutant à 3 patineurs d'expérience, en plus d'une patineuse tentant de se tailler une place sur ce circuit.

La fin de semaine a débuté par la course du 1500m. Anne Boudreau Alexandre a très bien su tirer son épingle du jeu en terminant au 19e rang du groupe A féminin. Dans le groupe A masculin, Alexis Marceau, à la suite d’une disqualification, s'est classé au 19e rang. Magalie Dumont, nouvellement Élite, a pris le 7e rang du groupe B féminin au grand plaisir de ses entraîneurs alors qu'Amanda Tremblay prenait le 23e rang. Élie Pelletier et Édouard Dionne ont terminé respectivement 23e et 15e du groupe B masculin.

Au 500m, après une chaude lutte, Anne B. Alexandre a pris le 14e rang du groupe A. De son côté, Alexis Marceau a terminé au 12e rang du groupe A. Dans le groupe B, Magalie Dumont et Amanda Tremblay ont terminé respectivement 15e et 26e. Enfin, Élie Pelletier, à la suite d’une course chaudement disputé, a pris le 17e rang tandis qu'Édouard Dionne terminait en 26e place.

La journée du dimanche a débuté avec le 1000m. Anne B. Alexandre a malheureusement été blessée suite à la chute d'une autre patineuse, ce qui mit fin à sa journée de compétition. Elle a donc terminé au 20e rang du groupe A. Chez les hommes de ce même groupe, Alexis Marceau a pris le 15e rang.

Dans le groupe B, Magalie Dumont a fait une excellente performance en prenant le 7e rang alors qu'Amanda Tremblay a puisé dans ses réserves pour aller chercher le 27e rang. Du côté masculin, Édouard Dionne et Élie Pelletier ont terminé respectivement 17e et 19e.

Prochain rendez-vous la semaine prochaine à Chicoutimi pour nos patineurs de niveau provincial.