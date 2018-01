Albatros : deux revers pour entamer l’année

Les Albatros n’ont certainement pas débuté la nouvelle année et le dernier droit de leur saison 2017-2018 de la façon souhaitée, cette fin de semaine, lors d’un voyage sur la route au Lac St-Louis et à Châteauguay. Ils se sont inclinés respectivement 7 à 5 et 2 à 1 en fusillade.

Ce samedi, les hommes de l’entraineur Christian Caron n’ont pas été en mesure de bâtir sur une avance de 2 à 0 dès les premières minutes de l’engagement initial contre les Lions. Les oiseaux ont vu l’équipe locale rapidement niveler la marque et ajouter 5 buts coup sur coup au cours des périodes suivantes, prenant ainsi une importante avance dans le match.

Les Albatros ont cependant réussi à marquer 3 buts de suite, dont deux en avantage numérique, au 3e tiers, mais ce n’était pas suffisant pour provoquer la prolongation.

Du côté des statistiques, Ludovic Lefrançois a été la bougie d’allumage des siens en participant aux cinq buts (2 buts, 3 passes). Antoine Leblanc (1 but, 2 passes), Marc-Olivier Mathurin (1 but, 1 passe) et William Champagne (1 but, 1 passe) ont aussi bien fait. Les gardiens Thomas Gosselin et Marc-Antoine Bérubé-Jalbert se sont partagé la tâche devant le but.

Dans un match moins offensif, dimanche, les Albatros n’ont pas été en mesure de soutirer la victoire aux Grenadiers de Châteauguay lors d’une séance de tirs de barrage.

Les Albatros avaient cette fois aussi marqué le premier but (Joey Frenette) dès le 1er tiers, mais l’équipe locale a rapidement répliqué. Aucun but n’a ensuite été marqué d’un côté comme de l’autre, malgré plusieurs chances de chaque côté. Dans la défaite, le gardien Marc-Antoine Bérubé-Jalbert a reçu la première étoile grâce à ses 40 arrêts.

TRAVAIL

Avant le long congé des Fêtes, l’entraineur Christian Caron avait mentionné qu’il souhaitait voir une meilleure constance chez ses joueurs dans l’effort amené à tous les matchs. Au-delà des résultats, disait-il, c’est le travail et l’implication qu’il considère très importants.

Le pilote souhaite donc que ses hommes terminent la saison du bon pied. Rappelons que l’équipe est assurée de participer aux séries éliminatoires, même si elle se retrouve toujours au 13e rang du classement général avec une fiche de 11 victoires et 19 défaites.

Les Albatros seront de retour au Centre Premier Tech pour deux matchs cette fin de semaine. Ils affronteront le Séminaire Saint-François ce vendredi à 19 30 et les Riverains du Collège Charles-Lemoyne ce dimanche à 15 h.