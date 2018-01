Tournoi de pêche sur la glace au lac Témiscouata

L’Éco-site de la tête du lac Témiscouata tiendra son tournoi annuel de pêche sur la glace le samedi 3 février dans un environnement enchanteur sur le lac Témiscouata. Les inscriptions débuteront à 7 h au chalet de l’Éco-Site et les participants auront jusqu’à 16 h pour mesurer leurs prises.

Des bourses en argent seront remises aux détenteurs des plus grosses prises dans deux catégories : perchaude et truite mouchetée. Il y aura également un tirage de prix de présences. Il sera possible de se réchauffer au chalet d’accueil et aussi autour d’un feu de joie. Un service de cantine sera aussi offert sur les lieux.

L’inscription est au coût de 10 $ par participant pour les membres et de 15 $ pour les non-membres. Pour informations et réservation, contactez le 418-551-0811 ou écrivez au ecosite@hotmail.ca. Vous êtes aussi invités à consulter le site internet de l’Éco-site (www.ecositelactemiscouata.com) ou même sa page Facebook.

L’Éco-site est situé au 140 route 232 est (direction de Squatec).