La nouvelle année débute avec du hockey midget à RDL

Pour une 28e année de suite, la nouvelle année débute avec la présentation du Tournoi Provincial de Hockey Midget Desjardins de Rivière-du-Loup. En effet, plus de 700 jeunes hockeyeurs et entraîneurs ainsi que quelques milliers de visiteurs débarquent à Rivière-du-Loup pour se disputer les honneurs de cette compétition de hockey qui se tiendra sur les deux glaces du Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup du 4 au 7 janvier 2018, pour un total de 32 équipes en provenance des différentes régions du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Le Tournoi Provincial de Hockey Midget Desjardins de Rivière-du-Loup offrira à nouveau aux joueurs la possibilité de remporter la prestigieuse «COUPE DESJARDINS». Grâce à la précieuse collaboration de la Caisse Populaire Desjardins de Rivière-du-Loup, l'organisation du tournoi permettra ainsi aux équipes gagnantes des calibres B(12), A(14) et BB(6) de faire un tour d'honneur sur la glace du Centre Premier Tech en portant bien haut le trophée des champions.

Il faut cependant noter que les récipiendaires ne partiront pas avec la «COUPE DESJARDINS». En effet, cette dernière demeurera à Rivière-du-Loup. Cependant, le Tournoi Provincial de Hockey Midget Desjardins de Rivière-du-Loup, en collaboration avec le photographe officiel de l’événement, Ghislain Mailloux, permettra à chaque joueur des équipes gagnantes de se faire photographier avec la prestigieuse coupe et ainsi conserver un souvenir impérissable de ce moment magique pour chaque joueur de hockey.

Et comme à l'habitude, les équipes gagnantes apporteront avec elles une bannière soulignant leur succès et une médaille, au design du logo du tournoi, sera remise à chaque hockeyeur et membres de l'équipe d'encadrement.

Il est également important de souligner que Pierre Dubillard des restaurants McDonald’s de Rivière-du-Loup, La Pocatière et Témiscouata-sur-le-Lac a accepté de remettre quelques 122 certificats cadeaux d’une somme de 15 $ aux joueurs du match de chaque équipe à chacune des rencontres qui seront présentées lors des 4 jours de cet évènement annuel.

PRÉSIDENT D’HONNEUR

L’organisation des Tournois de Hockey Rivière-du-Loup a décidé d’honorer cette année le président du conseil d’administration à la Caisse populaire Desjardins de Rivière‑du‑Loup, Christian Pelletier

Christian Pelletier est un homme d’affaires qui propulse de l’avant ses entreprises depuis de nombreuses années. De ce fait, la prospérité d’Industries Rototeck inc et de Propane Sélect ainsi que son implication personnelle à de nombreux niveaux dans la région de Rivière-du-Loup font de cet homme engagé un entrepreneur accompli.

Bien que le démarrage d’Industries Rototeck ait contribué à le faire sortir de sa zone de confort, il a su faire rayonner cette entreprise au cours des dernières années. Lauréate du Prestige Entreprise Innovante de la 40e édition du Gala des Prestiges, l’entreprise était aussi finaliste du prix Innovation 2015 du Gala Reconnaissance de l’association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT). Le travail de M. Pelletier a également été souligné alors qu’il était décoré du prix du Dirigeant de l’année, deux fois, soit en 2007 et en 2009 par le Centre des dirigeants d’entreprise de Rivière-du-Loup.

IMPLICATIONS

Christian Pelletier s’implique aussi personnellement dans de nombreuses causes. En plus d’agir à titre de président à la Caisse populaire Desjardins de Rivière‑du‑Loup, il est aussi membre du Club Optimiste, son engagement pour l’un et l’autre se reflétant depuis de nombreuses années. Tout récemment, il a également accepté de s’engager comme coprésident du comité des Jeux du Québec qui se tiendront à Rivière-du-Loup en 2021, alors que seront soulignés les 50 ans des Jeux.

M. Pelletier accorde beaucoup d’importance à la santé et à la famille. Ce père de deux grands enfants trouve primordial de s’impliquer également dans des causes touchant le cancer infantile ou encore la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. Christian Pelletier, un homme de cœur, un homme de passion que l’organisation remercie d’avoir accepté la présidence d’honneur de la 28e édition du Tournoi Provincial de Hockey Midget Desjardins de Rivière-du-Loup !

ENTRÉE GRATUITE

Tout comme l’an dernier, tous les visiteurs qui se rendront au Centre Premier Tech afin d’assister à l’une des 61 rencontres à l’horaire du tournoi seront admis gratuitement au Tournoi Provincial de Hockey Midget Desjardins de Rivière-du-Loup. Étant donné qu’il est maintenant possible d’assister aux rencontres des tournois gratuitement, l’organisation des tournois de Hockey Rivière-du-Loup souhaite que plus d’amateurs profitent de ce week-end afin de venir encourager nos jeunes joueurs de hockey.