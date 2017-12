Les partisans des 3L ont eu droit à un affrontement robuste hier soir au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. Les Louperivois ont offert une solide performance leur permettant de remporter le match 6 à 3 contre l'Assurancia de Thetford Mines.

Kéven Veilleux n'a pas fait patienter la foule longtemps avant d'inscrire son premier but, une minute après le début de la 1ère période. Il a provoqué une pluie de toutous sur la glace. Les peluches seront par ailleurs remises à l'Opération Toutous du Club optimiste de Rivière-du-Loup. C'est l'ancien capitaine des 3L, Sylvain Deschâtelets, maintenant dans l'équipe de Thetford Mines, qui a su répliquer à cette attaque avec un but.

La 2e période a été dominée par les 3L. Marc-André Tourigny, Yvan Busque et Dominic Léveillé se sont inscrits au pointage pour l'équipe locale. Il s'agissait du premier but de la saison pour Busque, ce qui lui a enlevé un lourd poids des épaules.

«Ça fait du bien, il y a une tonne de pression qui est partie. Les derniers matchs j'avais beaucoup de chances mais ça ne voulait pas rentrer. C'est un gros soulagement ce soir et c'est encourageant pour demain et le reste du weekend», a commenté l'attaquant. Ce dernier a marqué dès sa sortie du banc des pénalités.

Loïc Lacasse a également été solide devant son filet, avec 44 arrêts sur 47 tirs. «Les gars ont joué en équipe et nous nous sommes tenus», a-t-il commenté. Le gardien des 3L a réalisé deux spectaculaires arrêts en 3e période afin de garder son équipe dans le match.

Dominic Léveillé et Kéven Veilleux (filet désert) ont tout deux marqué en 3e période, assénant le coup de grâce à l'Assurancia de Thetford Mines. L'intensité était à son comble tout au long de cette partie. Dave Hamel des 3L a jeté les gants à deux reprises afin de défendre ses coéquipiers. Se sont inscrits au pointage pour l'Assurancia de Thetford Mines lors de ce match Sylvain Deschâtelets, Thomas Beauregard et Alexandre Tremblay.

La bataille au classement est très serrée entre Thetford Mines et Rivière-du-Loup. Les deux points obtenus seront importants pour la suite. Les 3L et l'Assurancia s'affronteront ce soir à 19 h 30 au Centre Mario-Gosselin de Thetford Mines.

ÉTOILES DU MATCH

La première étoile a été octroyée à Kéven Veilleux, qui a marqué deux buts et obtenu deux mentions d'aide. La deuxième étoile a été remise au gardien Loïc Lacasse des 3L. Marc-André Tourigny a mis la main sur la troisième étoile, avec un but et deux passes.