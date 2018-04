Importante victoire pour les 3L

Les 3L de Rivière-du-Loup n’ont pas manqué leur chance de briser leur séquence de cinq défaites consécutives lorsqu’ils ont reçu la visite des Draveurs de Trois-Rivières, dernière formation au classement, ce samedi 16 décembre au Centre Premier Tech. Ils ont remporté ce match important par la marque de 6 à 3.

La troupe de l’entraineur-chef Simon Turcot a su bâtir sur une belle performance la veille, malgré la défaite de 5-2, à Sorel-Tracy. Bien qu’ils aient accordé le premier but, les 3L ont été très opportunistes, notamment au 2e engagement.

Nicolas Corbeil, deux fois, Francis Meilleur et Samuel Noreau ont alors touché la cible afin de briser l’égalité 1 à 1 et de propulser les locaux vers la victoire. Marc-Olivier D’Amour, au 1er vingt, et Marc-André Tourigny, en 3e période, ont été les autres marqueurs.

«C’est une belle victoire d’équipe. Malgré certaines difficultés qu’on a connu dernièrement, on savait qu’on était quand même là. Ce soir, la rondelle a roulé pour nous et c’est vraiment plaisant. Ça fait descendre la pression sur tout le monde», a déclaré Corbeil, ancien membre des Draveurs, saluant les deux savantes passes de son coéquipier Sébastien Thinel.

Évidemment, cette victoire était attendue et fait du bien au moral. «C’est incroyable quand tu lances et que ça rentre. Ça fait quelques matchs qu’on fait de belles choses, mais il manquait toujours un peu d’exécution et on ne réussissait pas à capitaliser. Ce soir, ç’a débloqué au bon moment», a ajouté Marc-Olivier D’Amour.

Hargneux, intenses et créatifs, les 3L ont montré l’un de leur plus beau visage lors de cette victoire. Un gain que l’on souhaite maintenant déterminant pour le reste de la saison. «On avait besoin de cette victoire pour reprendre confiance et maintenant on passe à autre chose, c’est du nouveau qui s’envient (…) On a mangé notre pain noir en masse. Maintenant, on va essayer de se faire un beau cadeau de Noël et offrir deux belles performances contre Thetford la fin de semaine prochaine.»

Les 3L affronteront effectivement l’Assurancia de Thetford Mines à deux reprises, les 22 et 23 décembre. Le défi est de taille, mais ils pourront aussi compter sur le retour au jeu de Maxime Villemaire, suspendu depuis 8 matchs.

«Ce sera vraiment pas facile. Ils sont physiques, rapides et talentueux. C’est un beau défi oui, mais c’est possible. On va limiter les chances de marquer et on va être prêts», a assuré D’Amour.

Le match à Rivière-du-Loup, disputé ce vendredi 22 décembre à 20 h, sera d’ailleurs bien particulier. L’entrée sera offerte à 5 $ et les spectateurs sont invités à apporter un toutou qu’ils lanceront leur du premier but de l’équipe locale. Une partie traditionnelle toujours très appréciée.