Un cinquième revers de suite pour les 3L

La série de défaites s'allonge pour les 3L de Rivière-du-Loup qui ont subi hier un cinquième revers consécutif. Cette fois la troupe Simon Turcot s'est inclinée 5-2 face aux Éperviers de Sorel-Tracy.

Marc-André Tourigny et Marc-Olivier D’amour ont inscrit les deux buts des Louperivois. Loïc Lacasse a fait face à 34 tirs au but. Les 3L ont bombardé le filet adverse de 36 tirs. Ils ont toutefois manqué d'opportunisme en n'inscrivant aucun but alors qu'ils ont profité de 10 avantages numériques.

Le match s'est gâté pour les Louperivois en troisième période. C'était l'égalité 1 à 1 quand les Éperviers ont marqué trois buts consécutifs afin de prendre une sérieuse option sur la rencontre. Malgré plusieurs essais, les 3L n'ont pas été en mesure de niveler la marque.

Les 3L tenteront renverser la vapeur dès ce soir à 19 h 30 au Centre Premier Tech alors qu'ils affronteront les Draveurs de Trois-Rivières.

Plus de détails lundi avec les commentaires de l'entraineur et des joueurs.