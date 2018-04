Une tempête qui permet d’ouvrir toutes les pistes au Parc du Mont-Saint-Mathieu

Après avoir reçu plus de 51 centimètres de neige au cours des derniers jours, il est maintenant possible d’officialiser l’ouverture des pistes à 100 % pour le weekend des 16 et 17 décembre au Parc du Mont-Saint-Mathieu.

Avant la tempête, 80 % de l’enneigement artificiel était réalisé. Cette nouvelle neige naturelle assurera une qualité de piste exceptionnelle pour la période des fêtes. «Nous avons, à certains endroits, plus d’un mètre de neige afin de garantir des conditions parfaites à notre clientèle» explique François April, directeur général de la station. De plus, lors de la fin de semaine à venir, les bénévoles seront à l’œuvre afin de construire les différents modules du parc à neige Premier Tech.

Le Parc du Mont-Saint-Mathieu vous invite à venir profiter du grand air en famille pour la période des fêtes, du 26 au 31 décembre et du 2 au 7 janvier. Avec les accumulations records des derniers jours, les conditions seront idéales pour vos sorties plein-air, que ce soit pour skier, surfer, faire de la raquette ou glisser en tubes.

En plus de vous dégourdir, vous aurez l’occasion de découvrir de délicieux menus du jour et déguster des bières des microbrasseries de notre région dont une rousse du Caveau des Trois-Pistoles ou une stout de Tête d’allumette à Saint-André-de-Kamouraska.

La clientèle est invitée à consulter le site de la station pour connaitre tous les détails des activités : www.montstmathieu.com