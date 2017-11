3L : Hamel et Augustine quittent la LNAH

Les durs à cuire des 3L de Rivière-du-Loup, Dave Hamel et Donnie Augustine, ont annoncé ce jeudi 16 novembre avoir pris la décision de quitter la LNAH, une ligue qui a abandonné le côté spectacle, selon eux. Ils suivent ainsi l’homme fort des Éperviers de Sorel-Tracy, David Lacroix, qui a fait de même moins de 24 h plus tôt.

Le départ de Lacroix, un ancien membre des 3L, a rapidement créé une petite onde de choc sur les réseaux sociaux. L’annonce est aussi survenue à une période où certaines équipes constatent une baisse d’assistance. Une situation dont plusieurs amateurs attribuent notamment à la grande diminution des combats lors des matchs.

Cette saison, David Lacroix a joué 6 rencontres avec Sorel-Tracy, mais Dave Hamel et Donnie Augustine n’avaient pas encore eu la chance d’enfiler le chandail de la formation louperivoise en 10 parties. «Après Lacker Lacroix, c'est maintenant à moi de me retirer de la LNAH qui a opté pour une ligue sans spectacle!! Merci à tous et surtout à mes boys du 3L que j’n’oublierai jamais», a écrit Dave Hamel sur sa page Facebook.

Cette publication, tout comme celle de David Lacroix, n’a pas manqué de retenir l’attention sur Facebook, recueillant toutes les deux de nombreuses réactions. «Triste la tournure que prend la Ligue», a d’ailleurs déclaré un internaute.

De son côté, le pugiliste originaire du Nouveau-Brunswick, Donnie Augustine, a aussi fait savoir sa décision sur les réseaux sociaux en partageant la publication de David Lacroix. «La Ligue a changé en très peu de temps, c’est comme si nous ne sommes plus importants», a-t-il lancé. «Je me retire donc de la LNAH moi aussi, merci aux amateurs des 3L pour les encouragements et surtout à l’organisation de m’avoir offert cette opportunité. Je ne sais pas ce que le futur me réserve, mais je suis positif.»

Depuis le début de la saison, plusieurs amateurs s’inquiètent de la santé de la LNAH. Certains regrettent le peu de combats, alors que d’autres applaudissent la hausse du calibre de jeu et la venue de joueurs talentueux.