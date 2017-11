Rencontre difficile pour les Albatros à la maison

Les Albatros du Collège Notre-Dame ont été dominés, ce samedi 11 novembre, par l’une des meilleures équipes de la Ligue de hockey midget AAA du Québec au Centre Premier Tech. Ils ont été vaincus par les Vikings de Saint-Eustache 6 à 2.

La troupe de l’entraineur-chef Christian Caron a vite tiré de l’arrière. Les visiteurs ont marqué trois buts dès la période initiale, puis deux autres au début du 2e tiers, prenant une avance de 5 à 0.

Les Albatros sont revenus de l’arrière avec deux buts par la suite, des réussites de Félix Saindon et Joey Frenette, mais c’était trop peu trop tard. Les Vikings ont tenu bon et ont même ajouté un 6e but au 3e vingt.

Les gardiens Marc-Antoine Bérubé-Jalbert et Jonathan Labrie se sont partagé le temps de jeu devant la cage louperivoise en affrontant respectivement 12 et 17 lancers. Les oiseaux ont effectué un total de 26 tirs.

Les Albatros présentent une fiche de 7 victoires et 12 défaites, dont une en prolongation, en 19matchs cette saison. Ils occupent le 13e rang du classement.