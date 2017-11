Une 2e compétition du circuit provincial pour Les Loupiots

La fin de semaine du 11 et 12 novembre, douze patineurs du club de patinage de vitesse Les Loupiots se sont rendus à Lévis afin de participer à la deuxième compétition du circuit provincial.

Pour certains patineurs, l'enjeu était grand lors de cette compétition. En effet, le meilleur patineur de chaque sexe au total des deux premières compétitions obtenait sa place sur le niveau Élite. En plus de ces 2 patineurs, les 3 suivants, toujours au total des 2 compétitions, gagnaient leur chance de participer à la prochaine tranche du circuit Élite qui aura lieu à Trois-Rivières les 6 et 7 janvier prochain. À la fin de cette compétition, l'athlète de chaque sexe ayant connu la meilleure performance aura le droit de continuer sur ce circuit.

Dans le groupe 1 féminin, Magalie Dumont, Amanda Tremblay et Léanne Bernier ont terminé respectivement 10e, 12e et 15e. Au total des 2 premières compétitions, Magalie Dumont occupe le 3e rang ce qui lui donne un laissez-passer pour le circuit Élite les 6-7 janvier. Dans le groupe 2 féminin, Clara Boucher a connu une excellente fin de semaine en se méritant une médaille d'argent. Dans le même groupe, malgré un début plus difficile, Britanie Cauchon a tout de même réussi à atteindre le 5e échelon.

Du côté masculin, Elie Pelletier et William Monty patinaient dans le premier groupe. Elie a connu une belle fin de semaine, finissant au 4e rang, ce qui lui permet donc d'obtenir une place pour la compétition du 6 et 7 janvier. Quant à lui, William Monty a terminé en 14e position.

Deux représentants des Loupiots ont compétitionné dans le deuxième groupe, soit Vincent Viel qui s'est mérité une médaille de bronze et Marc Olivier Charest qui a pris le 9e rang. Olivier Lortie et Yanni Morin ont quant à eux patiné dans le 3e groupe et ont respectivement terminé au 5e et au 13e échelon. Enfin, Jacob Plourde a pris la 10e position du quatrième groupe.

Les Loupiots seront de retour à l'action le 2 décembre pour la deuxième tranche du circuit interrégional.