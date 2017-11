Les 3L de Rivière-du-Loup retrouvent le chemin de la victoire

C'est samedi soir, au Palais des sports de Jonquière que les 3L ont mis fin à leur série de trois défaites. Simon Danis-Pépin a marqué le but vainqueur en prolongation pour donner la victoire de 4 à 3 à son équipe.

Au premier engagement, les 3L sont sortis plus rapidement que leurs derniers matchs. Kéven Veilleux a déjoué le cerbère Cédrick Desjardins dès la 3e minute de jeu, et a doublé l'avance des Louperivois quelques minutes plus tard en avantage numérique. Ses fidèles compagnons de trio, Marc-Olivier D'Amour et Marc-André Tourigny, ont récolté deux mentions d'assistance chacun.

Deux minutes plus tard, James Desmarais a enfilé le premier des siens, suivi de Francis Trudel qui est venu jouer les trouble-fêtes en rétablissant l'égalité avec une seule seconde restante au tableau indicateur.

Le défenseur Dannick Malouin a doné l'avance à la formation saguenéenne. C'est à mi-chemin en 3e période que le capitaine Jean-Philip Chabot a égalisé la marque, sur une passe de Sébastien Thinel, pour forcer la tenue d'une période de prolongation.

Après 2 minutes 42 secondes, le défenseur Simon Danis-Pépin a marqué le but vainqueur. Après une période de trois défaites consécutives, les 3L ont renoué avec la victoire alors qu'ils étaient sur la patinoire adverse. Il s'agit d'une deuxième victoire en trois rencontres face aux Marquis cette saison.

Le prochaine partie à domicile des 3L se déroulera le 18 novembre prochain au Centre Premier Tech dès 19 h 30. Ils recevront la visite des Draveurs de Trois-Rivières.