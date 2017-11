Séguin et Bilodeau terminent au pied du podium

Le couple de patinage artistique formé de Julianne Séguin et de Charlie Bilodeau de Trois-Pistoles a terminé la compétition au 4e rang du classement général, le 11 novembre, à la 4e étape du circuit du Grand Prix de patinage artistique au Trophée NHK, à Osaka, au Japon.

Les patineurs avaient le sourire aux lèvres à l’annonce de leur note de 130,39 pour leur programme libre, bon pour le quatrième rang provisoire. Avec leur performance au court, qui leur a permis de récolter 63,98 points, les représentants du pays ont fini la compétition avec un total de 194,37 points.

Julianne Séguin et Charlie Bilodeau ont continué de montrer de l’amélioration à la suite d’une saison difficile l’hiver dernier en passant de cinquièmes à quatrièmes avec 194,37 points. Selon Patinage Canada, leur programme propre incluait deux triples sauts réussis côte-à-côte dont un dans une combinaison et deux triples lancers. Ils ont réalisé leur meilleur pointage cette saison pour le libre et pour l’ensemble des deux programmes. En octobre, le couple québécois avait fini en 5e place de la Coupe Rostelecom, en Russie, avec 186,16 points.

Premiers au classement vendredi, les Chinois Sui Wenjing et Han Cong ont conservé la tête avec 234,53 points au cumulatif afin de monter sur la plus haute marche du podium. Les Russes Ksenia Stolbova et Fedor Klimov (222,74 points) ainsi que Kristina Astakhova et Alexei Rogonov (203,64 points) se sont partagé les deuxième et troisième places.

Collaboration : Audrey Clément-Robert, Sportcom