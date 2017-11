Les Loups-Marins poursuivent leur ascension au Québec

Le club de natation Les Loups-Marins de Rivière-du-Loup est en pleine ascension et continue de faire sa place parmi les meilleurs en province. Grâce aux performances de ses nageurs lors du dernier festival par équipe, le groupe s’est ouvert la porte pour entrer en section 2 qui regroupe les 20 meilleurs clubs au Québec.

Il y avait ainsi beaucoup d’émotion lors de la dernière soirée de finale du festival par équipe. Les nageurs ont puisé dans leurs réserves afin de s’accrocher avec brio à la deuxième place au positionnement des équipes dans cette compétition.

«Un grand nombre de médailles, standards, records régionaux, records provinciaux et excellents chronos de début de saison obtenus nous forcent à croire que notre équipe possède une qualité importante: celle d’avoir une immense force de caractère», a partagé l’entraineur Étienne Boulanger par communiqué.

Le plan a donc été respecté par les nageurs, entraîneurs et parents accompagnateurs. Compte tenu du fait que le club occupait la section 5 il y a trois ans, cette remontée au plan provincial passe une fois de plus à l’histoire du club et aussi dans l’Est-du-Québec.