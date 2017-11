Du succès pour les Loupiots à Calgary

C’est du 2 au 5 novembre que se déroulait la Qualification Nationale sur courte piste sur la glace de l’Olympic Oval à Calgary. Quatre patineurs des Loupiots de Rivière-du-Loup participaient à cette compétition de haut niveau qui regroupait les 60 meilleurs patineurs canadiens par sexe.

Les résultats obtenus par les athlètes lors de cette compétition permettaient de sélectionner ceux qui participeront soit à la Sélection Nationale Senior à Sherbrooke en janvier, soit au Championnat Canadien Junior à Chicoutimi en décembre. Alexis Marceau a ainsi obtenu son billet pour les deux événements tandis qu’Anne B. Alexandre a obtenu son laissez-passer pour le Championnat Canadien Junior.

Trois distances ont été parcourues lors de cette compétition. Il s’agissait du 1500m, du 1000m et du 500m.Alexis Marceau a terminé 12e, 15e et 9e, Anne B. Alexandre 32e, 20e et 19e, Elie Pelletier 47e, 48e et 44e et Édouard Dionne 45e, 50e et 52e.

À noter qu’Édouard Dionne et Elie Pelletier participaient pour la première fois à une Qualification Nationale et que leur présence à cette compétition leur garantit une place à la Sélection Nationale Junior en mars prochain pour une deuxième fois à Calgary.

Mentionnons enfin la participation de Richard Thériault, ancien entraîneur des Loupiots, comme compilateur en chef de cet événement d’envergure.