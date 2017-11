Père et fils s’illustrent au Championnat européen de ballon sur glace

Stéphane Malenfant et son fils Mathieu, originaires du Témiscouata, reviennent d’une expérience fantastique au Championnat européen de ballon sur glace, disputé en Italie, du 3 au 4 novembre. L’équipe dont ils faisaient partie a remporté la médaille d’or au terme d’une finale endiablée contre une autre formation canadienne.

Les deux athlètes ont participé à ce tournoi de renom en compagnie de 13 autres joueurs et joueuses du Québec, mais également du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Huit équipes participaient à la compétition qui était notamment tenue à Egna dans le nord-est italien.

«Nous avons eu cette opportunité et on ne pouvait pas la manquer. Ce n’était pas la première fois que mon père y participait, alors j’étais excité de pouvoir être là avec lui. On n’a pas niaisé pour dire oui», a souligné Mathieu, lundi, le sourire dans la voix.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas fait le voyage pour rien. L’équipe est revenue au Québec, ce dimanche 5 novembre, avec la médaille la plus convoitée autour du cou. Après un parcours parfait contre trois équipes italiennes, ainsi que des formations autrichienne et allemande, elle a fait face à tout un défi en retrouvant des confrères canadiens en finale.

«C’était un très bon match. Nous perdions 0-3 après une période jeu», a raconté Mathieu. «Mais on n’a pas lâché, on s’est dit qu’on n’était pas là pour rien et qu’il fallait tout donner. Après une belle remontée, on a gagné en tirs de barrage.»

Pour la petite histoire, c’est Stéphane, le capitaine de l’équipe, qui a marqué le but gagnant en fusillade (voir à 3 minutes 45 secondes du vidéo). Il avait aussi trouvé le fond du filet en 2e période lorsque les siens revenaient dans le match.

«Quand il a marqué, c’était le plus beau ''feeling'' des deux jours de compétition. Le ballon sur glace, c’est un sport de famille, une passion, alors c’était vraiment plaisant de vivre cela ensemble», a partagé le jeune homme de 21 ans.

Selon Mathieu, le sport jouit d’une certaine popularité en Europe. Il a d’ailleurs souligné que le calibre était intéressant. Le 2e match contre l’Italie a notamment été fort compétitif. «Il y a un certain engouement en Italie, c’était une très belle expérience.»

Les Malenfant parlent déjà de participer à la prochaine édition du tournoi qui se déroulera en 2019 en France. Ils auraient alors l’occasion de défendre leur titre.