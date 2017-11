Samedi soir, lors d’un deuxième match à l’extérieur ce week-end, les 3L étaient en Beauce pour affronter le Cool FM. Malgré les efforts en troisième période, ce n’était pas assez pour revenir dans le match. Le Cool FM l’a remporté devant ses partisans par la marque de 4 à 3.

En première période, c’est Jean-Sébastien Bérubé qui ouvrait la marque en désavantage numérique. Quelques minutes plus tard, le défenseur Alexis Vanier marquait lors d’un superbe jeu de passes venant de Benjamin Lecomte et de Dominic Léveillé. Le Cool FM ripostait à trois reprises et poussaient les 3L au pied du mur. Les Louperivois retournaient au vestiaire avec un retard de trois buts. Guillaume Decelles bloquait 12 des 16 tirs portés sur lui, alors que les 3L avaient marqué un but en 6 lancers fasse à Adam Russo.

Au deuxième vingt, Marc-André Tourigny déjouait le gardien alors qu’il s’échappait en désavantage numérique. Maxime Villemaire récoltait une mention d’assistance. Ce fut un but important pour la troupe de Simon Turcot puisqu’il a semblé fouetter les joueurs. Trois minutes plus tard, Tourigny faisait de nouveau scintiller la lumière rouge après une excellente passe de Kéven Veilleux et de Marc-Olivier D’amour. Encore une fois, les Beaucerons ont eu l’avantage au chapitre des tirs au but avec 13 contre 8 du côté des visiteurs. Les 3L n’étaient plus qu’à un but d’écart.

Au dernier engagement, ce sont les 3L qui ont tiré le plus sur Adam Russo, mais ils n’ont pas réussi à capitaliser malgré leurs 14 lancers. Aucun but ne fut marqué d’un côté comme de l’autre et le Cool FM est ressorti avec la victoire.

Il s’agit d’un week-end à oublier pour les 3L, mais ils reviendront en force vendredi prochain alors qu’ils seront à la maison, devant leurs partisans pour affronter l’Assurancia.