Le Collège Notre-Dame lance une concentration Badminton-études

Le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup démarre cette année une nouvelle concentration Badminton-études avec l’objectif d’en faire un programme Sport-études reconnu à moyen terme. Depuis plus de 40 ans, le club de badminton du Collège Notre-Dame s’illustre sur les scènes régionale et provinciale.

Le directeur général du Collège, Guy April, qui a été lui-même compétiteur puis entraîneur aux niveaux scolaire, universitaire, national et lors de tournois internationaux, rappelle que le programme de badminton a été mis sur pied en 1976 par Jacques Haché, un enseignant passionné et dévoué : «Avec persévérance, Jacques Haché a instauré une tradition d’excellence qui se perpétue encore aujourd’hui. Nous ne comptons plus le nombre de champions scolaires, collégiaux, universitaires, québécois et canadiens issus de notre programme scolaire de badminton. N’eut été de la conviction de ce précurseur qui ne comptait pas ses heures, nous n’en serions pas là. Maintenant, c’est la même passion qui anime tous les intervenants impliqués dans nos différents programmes.»

Le club de badminton Les Albatros du Collège Notre-Dame se signale sur les scènes scolaire et civile, que ce soit lors des championnats régionaux ou provinciaux. Pour Guy April, il était temps d’amener un autre niveau. L’équipe de la concentration Badminton-études compte 12 élèves-athlètes dirigés par l’entraîneur Luc St-Pierre. Ceux-ci participeront aux compétitions scolaires régionales et à des tournois du circuit québécois Black Knight/Ashaway.

Ces élèves-athlètes bénéficient d’un encadrement hebdomadaire de sept heures constitué de pratiques sur plateau, d’ateliers sur la nutrition, de séances d’entraînement en gymnase et de visionnements stratégiques et tactiques.

Le Collège Notre-Dame compte aussi des clubs intermédiaire et débutant dont les membres s’entraînent à raison de quatre heures par semaine et évoluent principalement dans le circuit scolaire de l’Est du Québec. Un club de badminton au primaire permet également de former la relève sous la gouverne de l’entraîneur Georges Deschênes. Cette année, plus de 60 jeunes pratiquent le badminton sous les couleurs du Collège.