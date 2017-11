Journée magnifique pour la Course du Portageur

C’est sous un soleil d’automne radieux et une température clémente que plus de 600 coureurs ont participé à la 9e Course du Portageur organisée ce samedi 28 octobre.

Pour débuter la journée, 80 participants ont pris part à l’épreuve de 3 km. Par la suite l’épreuve de 5 km, la plus populaire chez les adultes, a été complétée par 176 coureurs. Quant à l’épreuve du 10 km, elle comptait 133 participants qui ont relevé le défi.

Toutes ces épreuves ont permis de rassembler autant de coureurs expérimentés que de coureurs complétant le parcours pour la première fois. L’épreuve «chouchou» pour terminer la journée, appréciée autant des petits que des grands, demeure le 1 km avec plus de 200 participants au fil de départ.

Les sourires étaient au rendez-vous à l’arrivée et traduisaient bien l’objectif de cet événement : courir pour le plaisir!

Les organisateurs tiennent à remercier leurs généreux partenaires ainsi que l’équipe de bénévoles dynamiques sans qui cet événement ne pourrait être possible. C’est un rendez-vous l’automne prochain pour la 10e édition.