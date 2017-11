Rugby : Justine Pelletier parmi les étoiles canadiennes

Les performances de la joueuse de rugby louperivoise, Justine Pelletier, ont été soulignées à l’échelle nationale, cette semaine en Alberta. L’athlète de 21 ans a été nommée sur la première équipe d’étoiles U SPORTS pour la saison 2017 lors d’un banquet présenté en marge du Championnat canadien disputé à Lethbridge.

À sa deuxième année avec le Rouge et Or de l’Université Laval, Justine Pelletier a fait sa marque autant par son leadership que par son talent sportif. Celle qui évolue au poste clé de demi de mêlée a d’ailleurs reçu les éloges de son entraineur-chef, Kévin Rouet, au terme d’une saison durant laquelle elle a réussi six essais.

«Justine est un exemple pour ses coéquipières sur le terrain et à l’extérieur. C’est une leader positive qui a toujours mis l’équipe en premier, avant ses propres intérêts personnels», a-t-il déclaré sur le site officiel de Rouge et Or.

La saison dernière, à sa première année universitaire, la jeune femme avait pris place sur la deuxième équipe d’étoiles nationales. Celle qui a joué avec les Guerriers de l’École secondaire de Rivière-du-Loup en football, puis les Élans de F.-X. Garneau en rugby, avait aussi été nommée recrue par excellence du circuit universitaire du Québec.

CHAMPIONNAT CANADIEN

Rappelons que le Rouge et Or participe au Championnat U SPORTS de rugby féminin pour la première fois depuis 2013. Au cinquième rang des équipes favorites, la formation québécoise disputera son premier match du tournoi ce jeudi 2 novembre à 17h, heure du Québec, contre les Gryphons de Guelph, les championnes de la conférence de l’Ontario.

Il sera possible de suivre les performances du Rouge et Or en direct grâce à la webdiffusion présentée au usports.live.