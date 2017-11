Le CIEL-FM s’incline contre Sainte-Marie

De visite à l’Aréna Bertrand-Lepage, le Giovannina de Sainte-Marie est venu jouer les trouble-fêtes, ce samedi 28 octobre, en vainquant l’équipe locale, le CIEL-FM de Trois-Pistoles par la marque de 5 à 2 dans la Ligue de la Côte-Sud (LHCS).

Les visiteurs n’ont d’ailleurs pas perdu de temps avant de prendre les devants. Ils ont marqué à deux reprises en première période, puis à nouveau deux fois en début du 2e engagement, prenant une confortable avance de 4 à 0.

Trois-Pistoles s’est ensuite inscrit à la feuille de pointage, mais malgré un autre but marqué lors de la 3e période, la troupe de l’entraineur et directeur général Éric Belzile n’a jamais été en mesure de revenir dans le match.

Samuel Charron et Jeremy Desjardins ont été les marqueurs pour Trois-Pistoles et William Plourde a récolté deux mentions d’aide. Le gardien de but Denis Bérubé a repoussé 30 des 35 tirs dirigés vers lui.

Le CIEL-FM de Trois-Pistoles retrouvera l’action ce vendredi 3 novembre, alors que l’équipe sera en visite à Montmagny pour 21 h.