Les 3L renversent les Marquis de Jonquière 6 à 4

Alors que les Marquis étaient de passage à Rivière-du-Loup pour disputer le 6e match de la saison, les 3L ont une fois de plus démontré beaucoup de caractère pour remporter la partie par la marque de 6 à 4 devant plus de 1 200 spectateurs au Centre Premier Tech le 27 octobre.

En première période, James Desmarais de Jonquière a profité d’une attaque à cinq pour déjouer Loïc Lacasse. Deux minutes plus tard, Juraj Kolnik doublait l’avance des visiteurs.

Quelques minutes plus tard, le capitaine Jean-Philip Chabota jeté les gants face à Steven Oligny. Avec un peu plus de 2 minutes à faire au premier engagement, Étienne Archambault a inscrit les 3L au pointage, aidé de Dominic Léveillé et de Sébastien Thinel.

Le deuxième vingt a commencé de même façon que le premier, c’est-à-dire avec deux buts des Marquis de Jonquière. James Desmarais s'est inscrit à nouveau, suivi du jeune Gabryel Paquin-Boudreau qui a marqué en supériorité numérique. Un deuxième combat a éclaté, cette fois il s’agissait d'une altercation entre Maxime Villemaire et Jérémie Malouin.

Cet évènement s'est transformé en étincelle pour les 3L. Devant combler un retard de 3 buts, les Louperivois ont ouvert les canons moins d’une minute plus tard et ont marqué 5 buts sans riposte. Le défenseur Samuel Noreau a profité du jeu de puissance pour réduire l’écart à deux buts sur le jeu de Kéven Veilleux et de Marc-André Tourigny. Exactement 1 minute plus tard, Kéven Veilleux a lui aussi mis à profit l’avantage numérique sur les passes de Bryce Swan et de Marc-André Tourigny.

Dès le début du 3e engagement, Dominic Léveillé a trouvé le fond du filet, après seulement 48 secondes, toujours en avantage d’un joueur. Kéven Veilleux et Marc-André Tourigny ont récolté une autre passe. Tirant désormais de l’arrière par un seul but, Kéven Veilleux et Benjamin Lecomte ont permis à Marc-Olivier D’Amour de rétablir l’égalité. Quelques minutes plus tard, Sébastien Thinel a marqué le but vainqueur, sur une passe de Dominic Léveillé. Bien que les Marquis aient tiré à 16 reprises en direction de Loïc Lacasse, en troisième période, il a été parfait devant son filet.

Les 3L ont encore une fois réussi à revenir de l’arrière en montrant beaucoup de caractère et trônent toujours au sommet du classement avec 11 points en 6 matchs et aucune défaite en temps réglementaire.

BLESSURE

Yvan Busque a subi une fracture lors d'un match et sera de retour avec les 3L dès que son état le permettra. L'organisation a confirmé qu'il est un atout important pour l'équipe et qu'il sera de retour lorsqu'il sera rétabli.