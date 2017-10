Gabriel Ouellet marque l’histoire du football universitaire

Le joueur de football louperivois et membre du Rouge et Or de l'Université Laval, Gabriel Ouellet, a fait parler de lui pour de très bonnes raisons, cette fin de semaine, à Québec. Le demi défensif a égalé un record du football universitaire canadien, lorsqu’il a réalisé quatre interceptions dans le même match, le 21 octobre.

L’ancien membre des Guerriers de l’École secondaire de Rivière-du-Loup a ainsi participé activement à la victoire des siens, 22 à 0, contre les Carabins de l’Université de Montréal. Ses interceptions ont fait de lui un héros devant les milliers de spectateurs québécois.

Après la rencontre, l’entraineur du Rouge et Or, Glen Constantin, n’a pas manqué de saluer le travail et la discipline de Gabriel Ouellet. Le chef apprécie notamment son ardeur au travail, tant dans les matchs qu’à l’entrainement.

Le Rouge et Or connait beaucoup de succès depuis le début de la saison. Le Rouge et Or est premier au classement avec une fiche de 6-1 et disputera le dernier match de sa saison régulière samedi prochain à Concordia.