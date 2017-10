Les Albatros amassent 3 points

Les Albatros du Collège Notre-Dame ont bien tiré leur épingle du jeu, cette fin de semaine. Ils ont récolté 3 points sur une possibilité de 4 en vainquant le Rousseau Royal de Laval-Montréal par la marque de 3 à 1, puis en s’inclinant en prolongation du Séminaire Saint-François, 5 à 4.

Samedi, au Centre Premier Tech, la troupe de l’entraineur chef Christian Caron n’a ainsi pas manqué sa chance d’obtenir une victoire contre l’une des pires équipes de la Ligue de hockey midget AAA du Québec cette saison. Laval-Montréal n’a en effet que trois victoires à sa fiche.

Après une 1ère période sans histoire, les Albatros ont ouvert la machine dès le second engagement, en tirant à 16 reprises sur le gardien de but adverse. Isaak Caron et Antoine Michaud ont également trouvé le fond du filet, offrant aux Louperivois une avance de deux buts avec 20 minutes à faire.

Au 3e vingt, l’équipe adverse a réduit l’écart à un seul but, mais William Champagne a rapidement répliqué en inscrivant son 4e but de la campagne.

Devant le filet des Albatros, le gardien Raphaël Audet a bien fait, notamment en première période. Il a repoussé 13 tirs.

REVERS EN PROLONGATION

Dimanche, il aura fallu une période de prolongation pour départir les Albatros du Blizzard du Séminaire Saint-François. Les oiseaux avaient pourtant entamé la partie en lion en marquant trois buts, dont deux par William Champagne, avant même la marque des 10 minutes jouées.

Mais le Blizzard n’avait pas dit son dernier mot. Les locaux ont nivelé graduellement la marque, en comptant le seul but du 2e engagement, puis les 2 premiers de la dernière période. William Champagne a ensuite complété le tour du chapeau pour redonner les devants à son équipe, mais le Séminaire Saint-François a répliqué et s’est sauvé avec la victoire en surtemps.

Notons que les Albatros ont marqué à trois reprises avec l’avantage d’un homme lors de cette rencontre. Le gardien de but Jonathan Labrie a été solide en effectuant 37 arrêts. Il a été largement plus sollicité que son compatriote de la région de Québec.

Les Albatros ont maintenant une fiche de 6 victoires et 10 revers. Le prochain match aura lieu ce dimanche 29 octobre, à Rivière-du-Loup. Ils accueilleront les Chevaliers de Lévis à 14 h au Centre Premier Tech.