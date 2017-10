Les 3L reviennent de Jonquière avec un point

Vendredi soir, les 3L étaient en visite au Palais des sports de Jonquière pour un premier affrontement contre les Marquis. C’est par la marque de 4 à 3, après cinq rondes de fusillade, que la troupe de Simon Turcot s’est inclinée et a repris la route du Bas-St-Laurent.

En première période, ce sont les Marquis qui ont ouvert la marque. Hubert Poulin enfilait le premier des siens suivi de Gabryel Paquin-Boudreau, alors que les Louperivois se trouvaient avec un homme en moins sur la patinoire. Après 20 minutes de jeu, Loïc Lacasse avait fait face à 7 tirs alors que les 3L envoyaient le disque à 6 reprises en direction de Cédrick Desjardins.

Il ne fallut que 2 minutes à Samuel Noreau et à Michael Ward pour préparer le jeu que Kéven Veilleux allait mettre à exécution. Quelques minutes plus tard, Hubert Poulin répliquait avec son deuxième du match. C’est en fin de période que les 3L ont réduit l’écart. Marc-Olivier D’Amour déjouait Desjardins, alors qu’il était aidé de Kéven Veilleux et de Samuel Noreau. Les troupiers de Simon Turcot ont dominé au chapitre des tirs au but avec 15 contre 8.

C’est après plus de douze minutes de jouées en troisième période que Bryce Swan rétablissait l’égalité, en avantage numérique, forçant ainsi la prolongation. Francis Meilleur et Sébastien Thinel récoltaient les mentions d’assistance.

Aucun but ne fut marqué en prolongation, bien que les Marquis étaient certains du contraire. Avec 9 secondes à faire, toute la troupe avait déjà sauté sur la patinoire, mais les arbitres affirmaient que la rondelle n’avait jamais traversé la ligne des buts. Les deux troupes allaient finalement en fusillade pour décider du gagnant.