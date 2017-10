Sébastien Dubé est prêt pour ses 3e Gants dorés

De retour à la compétition depuis moins d’un an, le boxeur Sébastien Dubé montera sur le ring dans le cadre du plus important championnat de boxe olympique du Québec, soit les Gants dorés, cette fin de semaine à Lévis. L’athlète originaire de Saint-Modeste se dit prêt pour le défi.

Dubé, un «ancien» de l’École de boxe olympique de Rivière-du-Loup (EBO RDL) et favoris de la foule louperivoise, effectue ainsi un retour en force à cette compétition d’envergure à laquelle il a participé à deux reprises dans le passé. Il mettra les gants dans la catégorie des 69 kg.

«J’ai vraiment hâte, c’est certain. À 34 ans, et avec la famille qui grandit, une occasion comme celle-là ne se reproduira peut-être plus. Je crois en mes chances et l’objectif est évidemment de gagner mes combats. Je vais en profiter», a-t-il souligné.

Sébastien Dubé a notamment fait sa marque aux championnats canadiens en 2011. Inactif pendant quelques années, il a retrouvé le gymnase il y a un peu moins de deux ans, toujours aussi passionné. Aujourd’hui père de deux jeunes enfants, il a combiné les activités en famille avec l’entrainement de sa condition physique.

«Les derniers mois se sont très bien déroulés, sans blessure. J’ai beaucoup travaillé pour retrouver mon cardio et ma force de frappe. Nous avons aussi changé ma façon de boxer. Je veux mettre beaucoup de pression sur l’adversaire, ce que je ne faisais peut-être pas assez avant.»

Si l’identité du boxeur qu’il affrontera lors de son premier combat a été révélée, l’athlète ne le connaît pas pour autant. Mais qu’importe, Sébastien se concentre sur lui-même. «Avant je mettais beaucoup d’énergie à faire des recherches sur mes adversaires, à essayer de me préparer. Maintenant, je veux imposer mon style. Ce sera à lui de s’adapter à moi.»

Gonflé à bloc, Sébastien Dubé entamera les Gants dorés ce samedi. S’il remporte son combat, son aventure se poursuivra dimanche.