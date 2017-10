Les Sphinx lancent leur saison

L’organisation des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup a procédé à l'ouverture officielle de la saison 2017-2018 dans la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS), ce dimanche 15 octobre.

Cette année, c’est 94 joueurs qui participent au programme bilingue Études-Hockey. Ils sont membres des six équipes, soit le M12, le M13, le M14, le M15, le M17 et le M18, et ils profitent de l’encadrement d’une équipe de 17 professionnels.

La saison a été lancée dans le cadre d’une mise au jeu protocolaire au début du match de la catégorie M18 opposant les Panthères du Collège Marie de l'Incarnation aux Sphinx de l’École Secondaire de Rivière-du-Loup. Cette rencontre, rapide et dynamique, a été disputée devant plus de 600 spectateurs réunis au Stade de la Cité des jeunes.

«C’était un très bel après-midi. Nous sentons vraiment que nous allons connaître une belle année sur le plan du développement des joueurs. C’est d’ailleurs l’objectif principal du programme», soutient le coordonnateur Terry Michaud.

L’activité a aussi été l’occasion de souligner l’apport essentiel des principaux partenaires qui, par leur engagement, solidifient la structure des Sphinx et permettent l’encadrement qu’elle offre. Sur la photo, l’on retrouve les partenaires catégorie Bronze (Sony Design, Pmt Roy), catégorie Argent (Tim Horton, Prelco, Clinique dentaire St-Antonin, Construction Béton 4 Saisons, La Zone Sportive, Hôtel Universel), et catégorie Or (Olivier Kamouraska Chrysler), ainsi que Benjamin Paradis, directeur adjoint, et le maire Gaétan Gamache.

L’organisation des Sphinx rappelle qu’elle organisera un évènement majeur, la Classique Sphinx, les 1, 2 et 3 décembre à Rivière-du-Loup.