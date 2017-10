Les Guerriers ne font qu’une bouchée du Sélect

Les Guerriers juvéniles de l'École secondaire de Rivière-du-Loup ont remporté une victoire convaincante de 54 à 0 contre le Sélect de Rimouski, cette fin de semaine, à Rivière-du-Loup. L’équipe a ainsi offert un beau spectacle à ses partisans réunis nombreux pour l’occasion.

La défensive des Guerriers a laissé peu de chance aux joueurs de Rimouski et elle a été en mesure de fermer la porte dans les moments opportuns. En plus de faire des plaqués solides, l’unité défensive a réussi à faire deux interceptions durant la partie dont une pour un touché. Les Thomas Nadeau, Yohan Bossé, Olivier Lévesque, Xavier Arbour, Sacha Bérubé et Zach Lebel ont donné le ton à l’unité qui donne le moins de points par match dans toute la ligue.

Pour ce qui est de l’offensive, elle a fait des siennes en travaillant le front défensif de l’équipe rimouskoise. Menée par le quart-arrière Gabriel Ouellet, qui est à sa première saison à cette position, l’équipe s’est imposée tant par la voie des airs que par la course. Après avoir marqué 13 points lors de la première demie, les Guerriers ont explosé dans la seconde moitié du match.

Cette année l’équipe présente beaucoup de profondeur et les capitaines font leur travail. La chimie à l’intérieur de l’équipe est présente ce qui augure bien pour les séries. Le retour au jeu de joueurs clés arrive à point, alors que les juvéniles commenceront le parcours des séries éliminatoires lors de la fin de semaine du 28 et 29 octobre.

Notons par ailleurs que l’équipe benjamine a également remporté son match, mais par forfait. En effet, la formation benjamine de Rimouski n’avait pas assez de joueurs. Les Guerriers benjamins joueront en demi-finale le dimanche 22 octobre, à 13 h, contre le Mistral de Mont-Joli.